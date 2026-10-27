Olgun Şimşek setlere dönüyor! İddialı diziye girdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Kara Ağaç Destanı gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Olgun Şimşek bir süredir ekranlardan uzaktı.

Olgun Şimşek sonunda kararını verdi ve Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği yeni dizisi “Yörük Kızı / Güneşli Günler”in kadrosuna dahil oldu.

Şimşek, büyük bir heyecanla beklenen dizide “Yaşar” rolüne hayat verecek ve Toroslarda son göçebe Yörük ailesinin babası, Ferhat, Güneş (Mina Demirtaş) ve Ceylan’ın da babasını canlandıracak.

Diğer adıyla “Güneşli Günler” Yörük kızı Güneş’in üniversite sınavında Türkiye birincisi olması ve ailesinin kızları için İstanbul’un seçkin semtlerinden birinde yer alan bir apartmana taşınmasıyla yaşanan etkileyici olayları anlatacak.