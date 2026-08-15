Gökhan Özen ve Naz Canbaz evlendi! İşte nikahtan kareler

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir hayat sürüyordu.

Bir süre önce ülkeye geri dönen Özen, aşk hayatıyla gündeme geliyordu. 46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile sade bir törenle dünyaevine girdiğini duyurdu.

"GERİSİ SADECE DETAY"

Özen, paylaşımında "Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması... Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler" dedi.

Gökhan Özen, Naz Canbaz ile olan ilişkisini Ağustos 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile ilan etmişti.