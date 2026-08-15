Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman? Yeni oyuncular buluştu

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, NOW ekranlarının sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sezon öncesi gerçekleştirdiği okuma provasıyla yeni sezon heyecanını artırdı.

Başta başrol oyuncuları; İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz olmak üzere tüm ekibin bir araya geldiği provada, diziye ikinci sezonda dahil olan Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran ve Ezgi Tombul ise ilk kez oyuncu kadrosuyla buluştu.

HALEF'E TAZE KAN

Yurdaer Okur’un “Sadullah Ağa” karakteriyle hikayeye dahil olurken, Mustafa Yıldıran’ın canlandıracağı “Rami” karakterinin de Serhat ve Yıldız’ın hikayesindeki dengeler üzerinde etkili olması bekleniyor. Ezgi Tombul ise “Perihan” karakteri ile Kordağlılara beklenmedik bir giriş yapacak.

Ancak yeni karakterlerin hikayedeki rolleriyle ilgili detaylar şimdilik sır gibi saklanıyor.

HALEF NE ZAMAN?

İlk sezonunda aşk, aile, intikam ve geçmişten gelen sırları aynı hikayede buluşturan “Halef: Köklerin Çağrısı”, ikinci sezonda da izleyiciyi Urfa’nın güçlü atmosferinde yeni mücadelelerle karşılamaya hazırlanıyor. Halef dizisinin net yayın tarihi belli olmasa da Eylül'ün ilk haftası ekrana dönmesi bekleniyor.