Megan Fox sınırları zorluyor: Minicik büstiyeriyle poz verdi

Yaptırdığı estetiklerle değişen Megan Fox, hem cesur pozları hem de dikkat çeken sözleriyle yeniden gündem oldu. 40 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarının ilgisini üzerine çekerken eski sevgililerine gönderme yaptığı yorumlarına da neden oldu.

Fox, 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir gece çekimine ait fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu, küçük büstiyeri, siyah iç çamaşırı ve deri chaps tarzı kıyafetiyle Mercedes-Benz G-Wagon'ın önünde poz verdi.

Megan Fox'un fotoğraflar kadar paylaşımına yazdığı not da gündem oldu. Ünlü oyuncunun, ilişkilerinde her şeyden önce "entelektüel uyumluluk" aradığını vurgulaması, eski sevgililerine gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Fox'un paylaşımı, özellikle eski nişanlısı Machine Gun Kelly ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından yeniden dikkat çekti.