Gözaltı kararı verildi! Ahsen Eroğlu İstanbul'a dönüyor

Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği Dicle karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu son olarak başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu şimdi de uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme geldi. Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 isimden biri de Ahsen Eroğlu oldu.

Burak Doğan'ın haberine göre tiyatro turnesi nedeniyle İstanbul dışında bulunan Eroğlu'nun bugün içinde dönerek ifade vereceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/73811 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

9 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinde 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli firari ve 1 şüpheli yurt dışında tespit edildi. Bu isimlerden biri de Ahsen Eroğlu oldu.

Başsavcılık, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.