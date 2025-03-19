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Gözaltı kararları sonrası Oğuzhan Uğur tüm programlarını iptal etti: Bu ortamda...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 11:02
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İstanbul güne terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Oğuzhan Uğur tüm yayınlarını iptal etti.

Gözaltı kararları sonrası Oğuzhan Uğur tüm programlarını iptal etti: Bu ortamda...

19 Mart sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındı.

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EKREM İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

TÜM YAYINLARI İPTAL ETTİ

Gözaltı kararları gündemdeyken Oğuzhan Uğur sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.

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Oğuzhan Uğur yaşananlar sonrasında tüm yayınlarını iptal ederek şunları yazdı:

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"Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Uğur İsmail Saymaz
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