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Demet Özdemir'den Eşref Tek açıklaması! Aybüke Pusat sorulunca...

Demet Özdemir Eşref Rüya final yaptıktan sonra Prime Video için Rüya’sız bir sezon olan Eşref Tek dizisinin çekilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Demet Özdemir'in açıklaması beğeni aldı.

Demet Özdemir'den Eşref Tek açıklaması! Aybüke Pusat sorulunca...
Nebahat Kübra Akalın

Aniden filan yapan Eşref Rüya dizisi yeni bir yapımla geçmişe uzanıyor. Dizinin başrol karakteri Eşref’in geçmişini anlatan ‘Eşref Tek’, çok yakında yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.

Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan ve Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Eşref Tek'in kadın başrolü de merak ediliyordu. Aybüke Pusat ile anlaşılan dizide gözler Demet Özdemir'e çevrildi.

Demet Özdemir den Eşref Tek açıklaması! Aybüke Pusat sorulunca... 1

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Demet Özdemir Eşref Tek kadrosunda olmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Demet Özdemir den Eşref Tek açıklaması! Aybüke Pusat sorulunca... 2

"Bu projenin devamı olmadığı için hiç okuduğum ve bilgi sahibi olmadığım bir taraf onlar için hayırlı olsun. Bir sürü şey yazılıyor çiziliyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Onun yerine diye bir şey de olmaz bu sektörde. Erkekler için olmuyor ama kadınlar için çok fazla kurguya giriyoruz o yüzden yolları açık olsun."
Demet Özdemir den Eşref Tek açıklaması! Aybüke Pusat sorulunca... 3

Demet Özdemir "Kırgınlık var mı?" sorusuna ise "Hiç olamaz. Biz bambaşka bir şey yaptık şu an bambaşka bir şey yapılıyor aslında" yanıtını verdi.

Demet Özdemir yanıtlarıyla X'te takdir topladı. Oyuncuya "Nazik cevapları ile herkese ders verdi", "Ne güzel kendine yakışan yanıtlar vermiş", "Takdir ettim çok güzel açıklama" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Demet Özdemir Eşref Tek
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