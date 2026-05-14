Gülsim Ali Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi! Pek beğenilmedi

Payitaht Abdülhamid, Gönül Dağı, Al Sancak ve Bereketli Topraklar gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Gülsim Ali, 79. Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Kırmızı halı için özel olarak hazırlanan Gülsim Ali siyah yeşil detayları olan bel dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise seçti.

Saçlarını toplu olarak kullanan ünlü oyuncu göz makyajıyla ön plana çıktı. Gülsim Ali'nin kırmızı halı tarzı pek beğenilmedi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ünlü oyuncu için; 'çok basit olmuş', 'kendisi güzel ama elbise seçimi yanlış', 'sanki kır düğününe gidiyor gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.