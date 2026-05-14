Cemil İpekçi'nin cenaze isteği dikkat çekmişti! Tepkilere kayıtsız kalamadı

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İpekçi, Bodrum’daki evinin müze olarak kullanılmasını istediğini ve cenaze törenine dair vasiyetini ilk kez paylaşmıştı. Ünlü modacı gelen tepkiler sonrası kayıtsız kalamadı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü modacı Cemil İpekçi, “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İpekçi'nin aynı zamanda vasiyetine ilişkin sözleri de gündem oldu.

İpekçi, cenaze törenine ilişkin vasiyetini de ilk kez açıkladı. İpekçi, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Ünlü modacının bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AÇIKLAMA YAPTI

Vasiyetiyle ilgili kendisine gelen olumsuz yorumlara dayanamayan Cemil İpekçi canlı yayın açıp isyan etti. İpekçi; "Ben Kur'an'a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim kullara değil. Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Cemil İpekçi nin cenaze isteği dikkat çekmişti! Tepkilere kayıtsız kalamadı 2

Dini tören istemediği için, "Nereye gömülecek o zaman?" diye sorulduğunu belirten İpekçi, "Evet istemiyorum." diyerek riyakar kişilerin timsah gözyaşları döktüğünü belirterek "Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum." dedi.

