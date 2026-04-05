Güller ve Günahlar 23. bölüm özeti! Güller ve Günahlar 24. bölüm fragmanı izle

Kanal D'nin fenomen dizisi Güller ve Günahlar, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 23. bölümünde yaşanan olayların ardından, 24. bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet o an geldi ve fragman yayınlandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat nihayet Serhat’ın karşısına çıkmıştır. Serhat, ona karşı mesafeli davranmaya ve Nejat’ın gerçek niyetinin ne olduğunu anlamaya çalışırken eve gelen bir tebligat Zeynep’i alt üst eder.

Öte yandan Serhat, Berrak'ın telefon konuşmalarını duydu ve Tibet’in Kader’in babası olmadığını da öğrenmiş oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 24. BÖLÜM FRAGMANI

İhanete Cihan tarafından uğradığını öğrenen Serhat, büyük bir kriz yaşar. Cihan'a saldıran Serhat katil mi oldu?

Seyirci yeni fragmanla adeta şok yaşadı. Murat Yıldırım'ın sahneleri büyük beğeni aldı.