Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker evleniyor! Romantik anlar

Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Solaker son olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

29 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun süredir iş insanı Berk Boyacıgil ile aşk yaşıyor. Aleyna Solaker, Berk Boyacıgil ile evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisinin evlenme teklifine evet dedi.

Solaker, evlilik teklifi aldığı andan mutlu kareleri Instagram hesabından yüzük emojisiyle paylaştı.

Ekin Mert Daymaz ise paylaşıma "Sonunda kardeşim hepimiz rahatladık" yorumunda bulundu.