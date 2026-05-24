Güller ve Günahlar sezon finali erkene alındı!

Kanal D’nin yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizisi Güller ve Günahlar sezon başından beri cumartesi akşamlarına damga vuruyor.

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizinin sezon final tarihi öne çekildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı bir sezon geçiren dizinin 20 Haziran olarak planlanan sezon final tarihi 13 Haziran’a alındı.

Güller ve Günahlar’ın yeni bölümüne Zeynep’in değişimi damga vurdu. İlk bölümlerde mütevazı bir çiçekçi olarak tanıdığımız Zeynep, artık Tecer Ailesi’nin güçlü ve dikkat çeken bir üyesi haline geldi.