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Gülşah Saraçoğlu hakkında şikayet yağdı! SGK harekete geçti

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun çalışanlarına ödeme yapmadığı iddiaları gündeme geldi. Sigortasız çalıştırma, ücret ödememe gibi iddialarla şikayetçi olan çalışanların ardından SGK harekete geçti.

Gülşah Saraçoğlu hakkında şikayet yağdı! SGK harekete geçti

Mide ameliyatı ve çeşitli estetikler ile değişen Gülşah Saraçoğlu bambaşka bir olayla gündemde. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

Gülşah Saraçoğlu hakkında şikayet yağdı! SGK harekete geçti 1

Peş peşe yapılan şikayetlerin ardından, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıkları gündeme geldi. Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; çalışanlar Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi.

Gülşah Saraçoğlu hakkında şikayet yağdı! SGK harekete geçti 2

Ancak konuya dair ünlü modacı henüz bir açıklama yapmadı.

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Gülşah Saraçoğlu
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