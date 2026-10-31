Gülşah Saraçoğlu hakkında şikayet yağdı! SGK harekete geçti

Mide ameliyatı ve çeşitli estetikler ile değişen Gülşah Saraçoğlu bambaşka bir olayla gündemde. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

Peş peşe yapılan şikayetlerin ardından, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıkları gündeme geldi. Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; çalışanlar Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikayette bulundu. Bu şikayet sonrası Saraçoğlu'nun modaevi mühürlendi.

Ancak konuya dair ünlü modacı henüz bir açıklama yapmadı.