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"Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Hun'un son hali konuşuldu

Ediz Hun’un sinemadan akademiye uzanan yaşamını konu alan ‘Ediz Hun: Son Sahne’ belgeselinin galası Altın Portakal’da yapıldı. 85 yaşındaki usta oyuncu, Yeşilçam’ın peş peşe kaybedilen isimlerini anarak “Yeşilçam artık bitti” sözleriyle dikkat çekti. Hun’un son hali de sosyal medyada gündem oldu.

"Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Hun'un son hali konuşuldu

Ediz Hun’un sinemadan akademiye uzanan yaşamı ‘Ediz Hun: Son Sahne’ adıyla belgesel oldu. Belgeselin galası, 29 Ekim’de Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapıldı.

Gala gösteriminin ardından Ediz Hun peş peşe vefat eden Yeşilçam’ın usta isimlerini hatırlattı ve “Yeşilçam artık bitti” dedi.

"Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Hun un son hali konuşuldu 1

Yeşimçam’ın usta ismi yaptığı konuşmada “Sinemanın sürmesini çok arzu ediyoruz. Çok mutlu bir cümle olmayacaksa da Yeşilçam artık bitti. Çok az arkadaşımız mevcut şu anda. Çok üzücü tabii ama hayat böyle bir şey akıyor. Zamanı durdurmaya imkan yok” ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından Ediz Hun'un son hali de sosyal medyada konuşuldu.
"Yeşilçam artık bitti" diyen Ediz Hun un son hali konuşuldu 2

85 yaşındaki Ediz Hun'a "Adam halen çok cool", "Ne güzel yaşlandı bu adam ya", "Tam bir salon beyefendisi", "Her zaman yakışıklı" yorumları yağdı.

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Ediz Hun
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