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Kubat 5 ayda 20 kilo verdi! Beyaz şaşırınca sebebini açıkladı

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Joker programına konuk olan Kubat değişimiyle şaşırttı. 20 kilo veren şarkıcı Kubat resmen eridi. Kubat'ın halini gören Beyaz şaşırınca şarkıcının yanıtı dikkat çekti.

Kubat 5 ayda 20 kilo verdi! Beyaz şaşırınca sebebini açıkladı

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kubat resmen erdi.
Kubat 5 ayda 20 kilo verdi! Beyaz şaşırınca sebebini açıkladı 1

Kubat'ın son halini gören Öztürk'ün şaşkınlığı kameralara yansıdı. Beyaz "Bu inanılmaz bir şey ya" dedi.

Kubat kendisini görüp şaşıran Beyaz'a "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" dedi.

Kubat 5 ayda 20 kilo verdi! Beyaz şaşırınca sebebini açıkladı 2

KUBAT NASIL ZAYIFLADI?

5 ayda 20 kilo veren Kubat adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Kubat zayıflamak için spor, yürüyüş ve diyeti aksatmadı. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın son haline beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kubat diyet
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