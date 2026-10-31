Kubat 5 ayda 20 kilo verdi! Beyaz şaşırınca sebebini açıkladı

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kubat, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kubat resmen erdi.



Kubat'ın son halini gören Öztürk'ün şaşkınlığı kameralara yansıdı. Beyaz "Bu inanılmaz bir şey ya" dedi.

Kubat kendisini görüp şaşıran Beyaz'a "Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım" dedi.

KUBAT NASIL ZAYIFLADI?

5 ayda 20 kilo veren Kubat adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Kubat zayıflamak için spor, yürüyüş ve diyeti aksatmadı. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın son haline beğeni yağdı.