Gülşen Bubikoğlu Bodrum'a veda etti! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, Bodrum’dan ayrılırken sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınladı. Kırmızı şapkası ve güneş gözlüğüyle verdiği pozla kısa sürede gündem olan Bubikoğlu'nun son haline yorum yağdı.

Kışı Bodrum'da yazı ise İstanbul'daki lüks yalısında geçiren Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu'na sosyal medyada 'yıllar meydan okuyor', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

FİLTRE TARTIŞMASI GÜNDEMDEYDİ

Bubikoğlu’nun ekim ayının başında Bodrum’dan paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden olmuştu. Oyuncunun güzelliğine övgüler yağdıranların yanı sıra fotoğrafta filtre kullanımının abartılı olduğunu savunanlar da vardı.

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu’nu kaybederek büyük bir acı yaşayan Gülşen Bubikoğlu, bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü.

Son dönemde sosyal medyada yeniden aktif olan usta oyuncu, kimi zaman doğa ve manzara karelerini, kimi zaman da kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.