Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan'ı ve Leyla'sından ilk kare! "Yakışmışlar"

Güneşin Doğduğu Yer dizisi merak edilirken başrollerden ilk romantik kare de geldi. Dizinin çekimleri devam ederken başroller Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, ‘Kenan Kozan’ ve ‘Leyla Breger ’ karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi.

İkilinin setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede dikkat çekerken, kamera karşısındaki uyumları ve güçlü enerjileri şimdiden merak uyandırdı.

Sosyal medyada da ikilinin pozlarına "Yakışmışlar" yorumları yağdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN?

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu, yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşacak.