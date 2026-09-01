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Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan'ı ve Leyla'sından ilk kare! "Yakışmışlar"

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer için heyecanı artıran ilk romantik kare yayınlandı. Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'nin setteki uyumu sosyal medyada gündem olurken, ikiliye "Yakışmışlar" yorumları yağdı.

Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan'ı ve Leyla'sından ilk kare! "Yakışmışlar"
Nebahat Kübra Akalın

Güneşin Doğduğu Yer dizisi merak edilirken başrollerden ilk romantik kare de geldi. Dizinin çekimleri devam ederken başroller Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, ‘Kenan Kozan’ ve ‘Leyla Breger ’ karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi.

İkilinin setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede dikkat çekerken, kamera karşısındaki uyumları ve güçlü enerjileri şimdiden merak uyandırdı.

Güneşin Doğduğu Yer in Kenan ı ve Leyla sından ilk kare! "Yakışmışlar" 1

Sosyal medyada da ikilinin pozlarına "Yakışmışlar" yorumları yağdı.

Güneşin Doğduğu Yer in Kenan ı ve Leyla sından ilk kare! "Yakışmışlar" 2

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN?

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu, yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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