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Justin Bieber ve Hailey Bieber düğünde gerildi! O anlar gündem oldu

Justin Bieber ile Hailey Bieber, Billie Eilish'in ağabeyi Finneas O'Connell'ın düğününde objektiflere yansıyan görüntülerle gündem oldu. Sekizinci evlilik yıldönümleri yaklaşırken çiftin hararetli konuşması ve Hailey Bieber'ın tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Justin Bieber ve Hailey Bieber düğünde gerildi! O anlar gündem oldu

Justin Bieber ile Hailey Bieber, Finneas O'Connell ile Claudia Sulewski'nin düğününe katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Çift, düğünden romantik kareler paylaşsa da etkinlik sırasında çekilen görüntüler yeni bir tartışma iddiasını beraberinde getirdi.

Justin Bieber ve Hailey Bieber düğünde gerildi! O anlar gündem oldu 1

Instagram hesabından düğünden samimi fotoğraflar paylaşan Justin Bieber'ın aksine, tören sırasında çiftin bir anı dikkat çekti. Görüntülerde Hailey Bieber'ın eşiyle konuşurken oldukça hararetli el hareketleri yaptığı, ardından da Justin Bieber'ın yanından uzaklaştığı görüldü.

Düğünde limon yeşili Versace elbisesiyle boy gösteren Hailey Bieber'ın konuşma sırasında ciddi bir ifadeye bürünmesi sosyal medyada "Çift tartıştı mı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Justin Bieber ve Hailey Bieber düğünde gerildi! O anlar gündem oldu 2

Justin Bieber ise konuşmanın ardından omuzları düşük bir şekilde yürürken görüntülendi. Çiftin temsilcileri, düğünde yaşanan bu anlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Justin Bieber hailey bieber
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