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Günlerdir yoğun bakımda! Edip Akbayram'dan haber var! Gülben Ergen son durumunu anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 14:37
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İki hafta önce hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki ameliyat geçiren sanatçının son durumunu Gülben Ergen anlattı.

Günlerdir yoğun bakımda! Edip Akbayram'dan haber var! Gülben Ergen son durumunu anlattı

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü şarkıcı, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı şarkıcı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi de devam ediyor.

EDİP

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşi Ayten Akbayram “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” şeklinde açıklama yaptı.

GÜLBEN ERGEN DE AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'de usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı ''Edip Akbayram'ın kızı Türkü ile konuştum. Sağlığı daha iyiymiş. Durumunun çok iyiye gittiğini duydum, çok sevindim.'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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