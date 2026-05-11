Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi konusu nedir, oyuncular kimler?

Disney+’ın merakla beklenen yeni yerli yapımı Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi için geri sayım başladı. Fantastik ve kara mizah türlerini bir araya getiren dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden büyük ilgi görüyor.

GUSTAV MAIER’İN TUHAF HİKAYESİ OYUNCULARI KİMLER?

Disney+’ın iddialı yeni lokal içeriklerinden, son dönemin başarılı projelerine imza atan Giray Altınok’un fantastik unsurlarla örülü dizisi ‘Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi’nin çekimleri tamamlandı. Giray Altınok, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Ayşe Tunaboylu, Başak Parlak ve Haluk Bilginer gibi güçlü isimleri bir araya getiren, MGX Film imzalı yapım, hem hikayesi hem de görsel dünyasıyla şimdiden merak uyandırıyor.

Giray Altınok’un proje tasarımına imza attığı 8 bölümlük dizi ‘Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi’, İstanbul’un çeşitli mekanlarında ve MGX Film’in virtual stüdyosunda başlayan çekim sürecinin ardından Budapeşte’de tamamlandı.

Dizinin Budapeşte ayağında, şehrin tarihi dokusu ve masalsı mimarisiyle öne çıkan birbirinden etkileyici mekanlar kullanılarak projenin fantastik dünyası görsel açıdan da zenginleştirildi.

GUSTAV MAIER’İN TUHAF HİKAYESİ KONUSU

Giray Altınok’un hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide; kendine özgü şatosunda sıkı sıkıya bağlı hizmetkârlarıyla yaşayan ve güvenilir sağ kolu Otto’nun eşlik ettiği, asırlık bir Avrupalı vampir olan Gustav Maier’in ilgi çekici ve fantastik hikayesi ekranlara taşınacak.

‘Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi’, yayın tarihi ise henüz belli değil.