Emre Altuğ Çağla Şıkel'e mezarlıkta evlilik teklif etmiş! Fatih Altaylı duygulandı

2008–2015 yılları arasında Çağla Şıkel evlilik yaşayan ve bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu olan Emre Altuğ, Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti' programına konuk olan olan Altuğ, biten evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Çağla ile çok yerde karşılıyorduk. Bir tanesini ben kendi adıma fırsata çevirdim. Yaklaşık üç yıl bir arkadaşlığımız oldu. Bizim sektörün içerisinde ilişki yürütmek kolay olmuyor. Dirayetli çıktık. Üç yılın sonunda evlenme teklifi ettim" dedi.

"MEZARIN BAŞINDA YÜZÜĞÜ VERDİM"

Eski eşine babasının mezarı başında evlenme teklifi eden Altuğ, "Çağla'nın babasının ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde mezarını ziyarete gittik. Babası hayatta iken Çağla'ya 'Babandan isteyeceğim seni' diye takılıyordum. Mezarın başında 'Sana demiştim seni babandan isteyeceğim' diye. Sonra da yüzüğü verdim. 'Buraya geldiğinde her zaman kendini iyi hissetmeni istiyorum. Onun için burada sana evlenme teklifi etmeyi düşündüm' dedim" ifadelerini kullandı.



Fatih Altaylı ise bu hikayeden etkilenerek "Müthiş hikaye. Vallahi ağlarım. Çok hoşuma gitti. Ne iyi adamsın" ifadelerini kullandı.