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Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e tepki! Kimse anlam veremedi

Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle hafızalarımıza kazınan Güven Hokna ilginç bir yorumla gündemde. Survivor Seren Ay Çetin'e yorum yapan Hokna'ya kimse anlam veremedi. Survivor yarışmacısı ise sessiz kalmadı.

Güven Hokna'dan Seren Ay Çetin'e tepki! Kimse anlam veremedi

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Güven Hokna ilginç bir yorumla gündemde.

Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si olarak hafızalara kazınan Güven Hokna, Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin’in yaz tatili paylaşımına paylaşımına şöyle yorum yaptı: “Denizi pisletiyorsun!”

Survivor Seren Ay ise bu duruma anlam veremese de "Yıllarca Yaprak Dökümü’nde severek izlediğim ve mesleğine saygı duyduğum Güven Hokna’nın yorumu karşısında şok oldum. Kendisine hiç yakıştıramadım" dedi.

Güven Hokna dan Seren Ay Çetin e tepki! Kimse anlam veremedi 1

Bu yoruma kimse anlam veremedi; sosyal medyada Seren Ay'a "Ne alaka", "Neden böyle bir yorum", "Hiç anlamadım", "Ne demek istiyor" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Güven Hokna
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