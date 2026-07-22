Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti yeni sezon onayı almıştı. Gold Film’in Show TV için çektiği “Kızılcık Şerbeti” dizisinin beşinci sezonu merakla bekleniyor.

Özgür Sevimli’nin yönettiği dizinin son bölümü yine bir dizi olaya sahne olmuştu. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in yazdığı dizinin yeni sezon çekim ve ilk bölüm yayın tarihi belli oldu.

25 AĞUSTOS SALI GÜNÜ SETE ÇIKIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizinin sete çıkış tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

MURAT AYGEN KADRODA

Yeni sezonda Murat Aygen’in “Lider” rolüyle ekibe katılacağı “Kızılcık Şerbeti”nin 5. Sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı seyirciyle buluşması planlanıyor.

Öte yandan Selin Türkmen ve Aliye Uzunatağan diziden ayrılmıştı.

FEYZA CİVELEK AYRILACAK MI?

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline karşı yapımcı Faruk Turgut "Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın" demişti.