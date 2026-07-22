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Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Yeni sezon için geri sayıma geçen Kızılcık Şerbeti'nde beklenen tarihler netleşti. Fenomen dizi 25 Ağustos'ta sete çıkarken, 5. sezonun ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni sezonda Murat Aygen kadroya katılırken, Feyza Civelek'in dizideki geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti yeni sezon onayı almıştı. Gold Film’in Show TV için çektiği “Kızılcık Şerbeti” dizisinin beşinci sezonu merakla bekleniyor.

Özgür Sevimli’nin yönettiği dizinin son bölümü yine bir dizi olaya sahne olmuştu. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in yazdığı dizinin yeni sezon çekim ve ilk bölüm yayın tarihi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu 1

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25 AĞUSTOS SALI GÜNÜ SETE ÇIKIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizinin sete çıkış tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

Kızılcık Şerbeti 5. sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu 2

MURAT AYGEN KADRODA

Yeni sezonda Murat Aygen’in “Lider” rolüyle ekibe katılacağı “Kızılcık Şerbeti”nin 5. Sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı seyirciyle buluşması planlanıyor.

Öte yandan Selin Türkmen ve Aliye Uzunatağan diziden ayrılmıştı.

FEYZA CİVELEK AYRILACAK MI?

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline karşı yapımcı Faruk Turgut "Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın" demişti.

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Kızılcık Şerbeti
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