Kaan Taşaner ve kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Bebek'te! Yeni imaj

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle yıldızı parlayan Kaan Taşaner, son olarak Kızılcık Şerbeti Giray'ı olarak ekranlarda boy göstermişti. Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi.

Gazetecilerin evlilik sorularını yanıtlayan çift, ilişkileriyle ilgili merak edilen konuya açıklık getirirken, Seray Dura'nın yeni imajı da dikkat çekti.

Evlilik iddialarıyla ilgili konuşan çift, şu an için böyle bir planları olmadığını söyledi. Seray Dura, "Biz beş yıldır birlikteyiz ama evlenmeyi henüz düşünmüyoruz. Böyle güzel." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, Seray Dura'nın sarıya boyadığı saçları sosyal medyada Aleyna Tilki'ye benzetildi.