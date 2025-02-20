Güzide Duran'ın Adnan Aksoy’a açtığı boşanma davasında olay detaylar... Aylık 600 bin lira nafaka istedi

Okan Buruk ile aralarında aşk dedikoduları çıkan Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında. “Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum. Gizlilik kararı aldık zaten" diyen Duran'ın açtığı boşanma davasında detaylar dikkat çekti.

OKAN BURUK'U BAHANE EDİP DAVA AÇMIŞTI

Manken-sunucu Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a ihanet ve şiddet iddialarıyla dava açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Adnan Aksoy, 2008’de evlendiği iki çocuğunun annesi Güzide Duran’a adının Okan Buruk’la aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açmış, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talep etmişti.

Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil, eşi Adnan Aksoy olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı.

ZİNA, DARP VE DAHASI...

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘zina’, ‘hayata kast’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açan Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, ayrıca tehditlere maruz kaldığını iddia etti.

Duran’ın avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur. Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurt dışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz."

TAZMİNAT DA TALEP ETTİ

Güzide Duran ayrıca aylık 600 bin lira nafaka ödenmesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminat talep etti. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talepleri de dikkat çekti.