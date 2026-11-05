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Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü

Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat son dönemde zor günler geçiriyor. 2 yıldan fazladır kanserle mücadele eden usta oyuncuyu dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem'de hayat verdiği Perihan Teyze karakteriyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Gül Onat, bir süredir kanserle mücadele ediyor.

2 yıldan fazladır hastanede tedavi gören usta oyuncuyu sanatçı dostları yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz aylarda İnci Türkay'ın ziyaret ettiği ünlü oyuncuya bu kez yakın dostları hastanede moral ziyaretinde bulundu.

Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü 1

'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı İnci Türkay'ın ardından yakın dostları da usta oyuncuyu hastanede ziyaret etti.

Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü 2

SON HALİ ÜZDÜ

Hastane odasından paylaşım yapan Onat'ın son hali sevenlerini üzdü. Usta oyuncu için sosyal medyada; 'Acil şifalar', 'Size ve tüm şifa bekleyenlere şifa diliyorum', 'Perihan teyze seni seviyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü 3

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sihirli annem
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