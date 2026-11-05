Kanserle mücadele ediyor! Gül Onat son haliyle üzdü

Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem'de hayat verdiği Perihan Teyze karakteriyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Gül Onat, bir süredir kanserle mücadele ediyor.

2 yıldan fazladır hastanede tedavi gören usta oyuncuyu sanatçı dostları yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz aylarda İnci Türkay'ın ziyaret ettiği ünlü oyuncuya bu kez yakın dostları hastanede moral ziyaretinde bulundu.

'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı İnci Türkay'ın ardından yakın dostları da usta oyuncuyu hastanede ziyaret etti.

SON HALİ ÜZDÜ

Hastane odasından paylaşım yapan Onat'ın son hali sevenlerini üzdü. Usta oyuncu için sosyal medyada; 'Acil şifalar', 'Size ve tüm şifa bekleyenlere şifa diliyorum', 'Perihan teyze seni seviyoruz' gibi yorumlar yapıldı.