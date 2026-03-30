Güzide Duran ve Adnan Aksoy sonunda boşandı! Tazminat kararı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Güzide Duran özel hayatıyla da gündemde. Model Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy boşandı. Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden davanın sonuçlandığını eski mankenin avukatı Feyza Altun duyurdu.

Altun, "Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından daha önce de söylediği gibi vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" dedi.

FİKRET ORMAN İLE AŞK YAŞIYOR

Güzide Duran, boşanmadan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyordu. (Habertürk)