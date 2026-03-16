Gwyneth Paltrow Oscar gecesinde kıyafetiyle konuşuldu! Yan dönünce...

Gwyneth Paltrow, Oscar gecesinde cesur bir görünümle kırmızı halıya çıktı. Oyuncu, straplez beyaz elbisesi ve yanlarındaki uzun transparan yırtmaçlarla dikkat çekti.

Tören sırasında Dolby Theatre’da adımlarını dikkatle atan Paltrow, elbisenin etek ucunu kaldırırken bazı bölgeleri kazara açığa çıktı. Ancak ünlü oyuncu, bu ufak aksaklıktan etkilenmeden tören alanındaki diğer bölgelere yönlendirildi.

Gwyneth Paltrow, kırmızı halıdaki bu cesur görünümü sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi kıyafeti başarısız bulurken kimi ise beğendi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar “Kırmızı halıda kabus gibi bir an” yorumları yaparken, diğerleri Paltrow’u savundu ve “Büyük etkinliklerde böyle kazalar olabilir, kimse bunu abartmasın” dedi.