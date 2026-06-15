Daha 17'de ortalık karıştı! 'Metres' sahnesine yorum yağdı

Daha 17 dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi reytinglerde de oldukça başarılı bir tablo çiziyor.

Bodrum'da çekilen yaz dizisi dün akşam 3. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şebnem karakterinin Dilara Aksüyek'in canlandırdığı Nuray karakterini denize atması ses getirdi.

Şebnem, Nuray'ın kocasından hamile olduğunu öğrenince cezayı böyle kesti.

Şebnem, Nuray'a; 'Sen kocamla yatıp, bunun bir bedelinin olmayacağını mı düşündün?' diye hesap sordu ve gözünü kırpmadan onu denize itti.

Dizideki bu anlar sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu.

Bu sahne için kimileri; 'Şebnem kraliçe', 'Şahika geri döndü' gibi olumlu yorumlar yaparken bazıları da 'hamile bir kadını denize itmesi hiç olmadı', 'gençlik dizisini sanıyordum' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.

DAHA 17 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman’ı bulmuştur. Teoman Aras’ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır. Diğer yandan Aras Bodrum’da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum’da alanı ve zamanı daralır. Aras’ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla’nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

Teoman ise Aras’ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras’ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras’la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman’ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.