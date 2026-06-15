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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

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Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İrtem'in annesi ile beraber binaya girdiği anlar yer aldı.

Oyuncu Ece İrtem (35) Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 1

OYUNCU ECE İRTEM HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 2

Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 3

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 4

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 5

İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti: Oyuncu Ece İrtem in son görüntüleri ortaya çıktı 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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vefat kalp krizi Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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