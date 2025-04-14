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Hadise sahnede gözyaşlarını tutamadı! "Onları görünce mahvoldum şu an..."

Esas Oğlan dizisinde yönetmen Şenol Sönmez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Hadise her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Hadise son olarak sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Hadise sahnede gözyaşlarını tutamadı! "Onları görünce mahvoldum şu an..."
Kubra Akalın

6 ay aşk yaşadığı yönetmen Şenol Sönmez ile ilişkisini bitiren şarkıcı Hadise ayrılır ayrılmaz sözleriyle dikkat çekmişti.

"Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime" diyen Hadise doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'nın Hasselt şehrinde hayranlarıyla buluştu.

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Kızıla boyattığı saçını tekrar sarı renge döndüren şarkıcı kırmızı kostümüyle dikkat çekti. Hadise sahnede duygusal anlar yaşadı.

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"SİZİ GÖRÜNCE MAHVOLDUM"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kariyerinin ilk yıllarından beri kendisini yalnız bırakmayan iki hayranını karşısında gören Hadise ağlamaya başladı.

Şarkıcı "Çok duygulandım. Çünkü aranızda var ya yemin ediyorum ben daha Hadise değilken beni gerçekten deli gibi takip eden, destekleyen iki kişi var burada... Onları görünce mahvoldum şu an... Çok teşekkür ederim. Ben daha hiç kimseydim çünkü... Ve siz hep vardınız, hâlâ da varsınız. Çok duygulandım" dedi.

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Hadise
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