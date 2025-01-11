Hadise yine bildiğimiz gibi! Derin dekoltesiyle merdivenlere uzandı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Her adımı olay olan ünlü şarkıcı Hadise son dönemde özel hayatı ve Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ile çok konuşuluyor. Şimdilerde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşayan Hadise bir davette ortaya çıktı.

Geceye parlak ve vücudunu saran mor renkli bir elbise ile katılan Hadise derin göğüs dekoltesiyle de bakana bir daha baktırdı.

Cesur tarzıyla beğeni toplayan Hadise merdivenlere uzanarak peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin davet gecesinden karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Hadise'ye sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine çok cesur', 'her halinle olaysın', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.