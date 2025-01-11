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  4. Hadise yine bildiğimiz gibi! Derin dekoltesiyle merdivenlere uzandı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Hadise yine bildiğimiz gibi! Derin dekoltesiyle merdivenlere uzandı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 10:29
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İddialı sahne kostümleri, açıklamaları, özel hayatı ve Esas Oğlan dizisindeki sahneleri ile son dönemde adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Bir davette ortaya çıkan ünlü şarkıcının derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise yine bildiğimiz gibi! Derin dekoltesiyle merdivenlere uzandı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Her adımı olay olan ünlü şarkıcı Hadise son dönemde özel hayatı ve Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ile çok konuşuluyor. Şimdilerde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşayan Hadise bir davette ortaya çıktı.

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Geceye parlak ve vücudunu saran mor renkli bir elbise ile katılan Hadise derin göğüs dekoltesiyle de bakana bir daha baktırdı.

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Cesur tarzıyla beğeni toplayan Hadise merdivenlere uzanarak peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin davet gecesinden karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Hadise'ye sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'yine çok cesur', 'her halinle olaysın', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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