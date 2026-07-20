Hafsanur Sancaktutan imaj değiştirdi! Hiç beğenilmedi

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak Kubilay Aka ile barışan Sancaktutan imaj değişikliğine gitti. Saçlarını omuz hizasında kestiren oyuncu, bir de kakül tercih etti. Arabada çektiği doğal selfieyi takipçileriyle paylaşan Hafsanur'un yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yorumlar da peş peşe geldi.

Ancak bu kez yorumlar pek de olumlu olmadı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun eski halinin çok daha güzel olduğunu savunurken; 'Eski saçları çok daha yakışıyordu.', 'Kakül hiç olmamış', 'Bu imaj Hafsanur'un enerjisini değiştirmiş', 'Keşke kestirmeseydi' yorumları dikkat çekti.

AŞK AÇIKLAMASI

Öte yandan Kubilay Aka aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti. Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü" demişti.