Haggard; 9, 10 ve 11 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'de!

Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock/metal grubu Haggard; 9, 10 ve 11 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.

Klasik ve rock/metal müzikseverlerin, deneysel ve kaliteli türlerden hoşlananların, fantastik edebiyat ve tarih okurlarının başucu gruplarından olan Haggard, %100 Metal Serisi kapsamında 9 Ekim'de Ankara Milyon Event Hall, 10 Ekim'de İzmir SoldOut Mavibahçe ve 11 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde özel bir buluşma gerçekleştirecek. Konserlerin biletleri sadece BuBilet'te satışta olacak.

Türkiye’de en çok dinlenen metal gruplarından Haggard 1989 yılında Almanya'da kuruldu. 16 kişilik bir kadroyla çıkardıkları ve kendilerini dünyaya tanıttıkları 1997 tarihli ilk albümleri "And Thou Shalt Trust... The Seer", içerisinde yer alan klasik ve senfonik öğeler ile hemen dikkatleri çekip, önemli müzik dergilerinden tam not aldı.

Üç yıllık bir aradan sonra tam 21 kişilik bir kadroya sahip ikinci albüm "Awaking the Centruies" yayımlandı. Bu albüm ile birlikte Haggard, yaptığı müzik içerisinde klasik müziği bir etkilenim olarak kullanan değil, rock / metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk grup oldu. İngilizce, Almanca ve Latinceyi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Ortaçağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle tiyatral bir öyküleyişle anlattılar. 2001 yılında çıktıkları ve çok başarılı geçen Amerika turnesi kapsamında verdikleri kapalı gişe Meksika konseri grubun plak firması tarafından yayımlandı. "Awaking the Gods" adını taşıyan bu DVD grubun sahnedeki performansının da bir kanıtı oldu.

