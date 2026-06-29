Hakan Aysev 7. kez evlendi! Sosyal medyada yorum yağdı

Tenor Hakan Aysev, yedinci kez nikâh masasına oturdu. Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

Aysev ile Özsaatçılar, yakın arkadaşlarının yer aldığı bir düğün gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününe dair kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

HAKAN AYSEV KAÇ KEZ EVLENDİ?

Çiftin mutlu anları sosyal medyada da gündeme geldi. Hakan Aysev'in 7. kez nikah masasına oturmasına yorumlar gecikmedi.

X'te "Gelin hanım cesurmuş", "Vala gelini takdir ettim", "Çabana sağlık" yorumları yapıldı.

Hakan Aysev son boşanma sürecinde şu açıklamayı yaparak dikkat çekmişti:

"Ben daha resmi yaşıyorum ilişkilerimi, daha ciddiye alıyorum insanları ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum."