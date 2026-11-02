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Hakan Çelebi "Allah rahmet eylesin" demeyince dayanamadı!

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı'nda Paşa Hanoğlu karakterine hayat veren Hakan Çelebi, katıldığı programda babasının vefatından söz ederken sunucunun sessiz kalmasına kayıtsız kalamadı. Beklediği tepkiyi alamayan ünlü oyuncu, Ecem Dinçkal'a "Allah rahmet eylesin" hatırlatması yaparken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çelebi "Allah rahmet eylesin" demeyince dayanamadı!

NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterini canlandıran Hakan Çelebi, Ecem Dinçkal'ın programına konuk oldu. Programda hayatına dair detayları anlatan başarılı oyuncu sunucunun o tavrına sessiz kalmadı.

Yeraltı dizisi oyuncusu Hakan Çelebi, katıldığı programda babasının vefatından bahsederken sunucunun bir şey dememesine takıldı. Oyuncu "Babam 10 yıl önce rahmetli oldu" dedikten sonra kısa bir es verdi. Sunucunun bir şey demesini bekleyen Çelebi Ecem Dinçkal'ın tepkisizliği görünce dayanamadı.

Hakan Çelebi "Allah rahmet eylesin" demeyince dayanamadı! 1

SUNUCUYU FENA BOZDU

Yeraltı'nın Paşa'sı "Tamam seküler bir program olabilirsiniz ama böyle şeyler de olsun yani. Şaka yapıyorum bu arada. Hani normalde böyle deyince beklersin hani karşı taraf böyle senden bekliyorum. Senden de hiç öyle bir öyle bir şey almayınca, bunu diyene karşı taraf ‘Allah rahmet eylesin’ der" diyerek tepki gösterdi.
Hakan Çelebi "Allah rahmet eylesin" demeyince dayanamadı! 2

Sunucu ise "Burayı kestireceğim ben boşluğuma geldi" dedi.

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