Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündem oldu! ''Resmen bambaşka biri''

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi sevilen yapımlarda rol alan Güven Hokna, canlandırdığı karakterlerle Türk televizyonunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Usta oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürürken gözlerden de uzak kalmayı tercih ediyor.

Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle gündeme geldi. 80 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Usta oyuncunun son haline; "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen bambaşka biri" şeklinde yorumlar yapıldı.

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı. Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.