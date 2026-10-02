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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündem oldu! ''Resmen bambaşka biri''

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Hayriye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güven Hokna, yıllar sonraki görüntüsüyle gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan usta oyuncunun son halindeki değişim ve verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündem oldu! ''Resmen bambaşka biri''
Öznur Yaslı İkier

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi sevilen yapımlarda rol alan Güven Hokna, canlandırdığı karakterlerle Türk televizyonunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Usta oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürdürürken gözlerden de uzak kalmayı tercih ediyor.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündem oldu! Resmen bambaşka biri 1

Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle gündeme geldi. 80 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündem oldu! Resmen bambaşka biri 2

YORUM YAĞDI
Usta oyuncunun son haline; "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen bambaşka biri" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündem oldu! Resmen bambaşka biri 3

GÜVEN HOKNA KİMDİR?
Güven Hokna, 24 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Özellikle; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Yaprak Dökümü nün Hayriye si Güven Hokna nın son hali gündem oldu! Resmen bambaşka biri 4

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1967 yılı mezunu olan Hokna, 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı. Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Hayriye Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Yaprak Dökümü Güven Hokna
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