Hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Serenay Sarıkaya'dan açıklama gecikmedi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına yönelik soruşturma kapsamında, magazin ve müzik dünyasını sarsan büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla genelinde belirlenen 25 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Toplamda 25 şüpheliye yönelik yürütülen işlemlerde çok sayıda tanınmış sima gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ve Eda Dora olmak üzere 14 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

17 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ve Yasemin İkbal'in de emniyete götürülmesiyle gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak uzun süredir planladığı bir seyahat nedeniyle yurt dışında olduğu anlaşılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan açıklama gecikmedi.

Sarıkaya, en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini vurgulayarak, "Gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getireceğim. Ben iyiyim, bir sorun yok, merak eden herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.