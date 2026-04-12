Hakkında gözaltı kararı verildi! Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü sanatçı Cem Adrian, konser için yurtdışında olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adrian şunları söyledi:

"Herkese iyi pazarlar... Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim."

Adrian paylaşımında, "Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim" diyen Adrian, "Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.