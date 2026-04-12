Hakkında gözaltı kararı verildi! Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Cem Adrian, yurt dışında olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı.

Öznur Yaslı İkier

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü sanatçı Cem Adrian, konser için yurtdışında olduğunu açıkladı.

Ünlü isim, "Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adrian şunları söyledi:

"Herkese iyi pazarlar... Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim."

Adrian paylaşımında, "Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim" diyen Adrian, "Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin aynısı' Kızı Duru güzelliğiyle mest etti! 'Annesinin aynısı'
Yüz naklinden aylar sonra paylaştı! Yorum yağdı Yüz naklinden aylar sonra paylaştı! Yorum yağdı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

