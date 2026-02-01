MAGAZİN

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! YouTuber Enes Batur'dan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan isimler için ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı çıkarılanlar isimler arasında bulunan ünlü YouTuber Enes Batur'dan ise (tam adıyla Enes Batur Sungurtekin) konuyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün (31 Ocak 2026) düzenlenen operasyonlarda Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler dışında 10 ünlü isim için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı çıkarılanlar arasında Era7capone mahlaslıyla bilinen rapçi Eray Durmuş, Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Ecenaz Üçer, Çağrı Taner ve Yaren Alaca gibi isimler de bulunuyordu.

ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA

Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer alan ünlü YouTuber Enes Batur (tam adıyla Enes Batur Sungurtekin) ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Enes Batur, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamen yasal sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

Saygılarımla,

Enes Batur"

