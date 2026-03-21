Halef Köklerin Çağrısı'nda tüm dengeler değişecek! Yeni bir isim daha geliyor

“Halef Köklerin Çağrısı” dizisi perşembe akşamları NOW’da izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dengeleri değiştirecek bir karakter dahil olacak.

Dizide Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız’ın annesi hikâyeye dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ercan Uğur’un Eda Daş ve Mustafa Dinç’le beraber yazdığı dizide Yıldız’ın annesine hayat verecek olan oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

Yıldız’ın annesinin alımlı ve iyi eğitim almış bir kadın olarak kodlandığı öğrenildi.

Her şey yolunda giderse dizinin 27. bölüm çekimlerinin pazar günü başlaması planlanıyor. Öte yandan 26. Bölümde Melek (Aybüke Pusat) ve Serhat’ın (İlhan Şen) boşanması da dizideki tansiyonu yükseltiyor.