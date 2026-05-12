Halef: Köklerin Çağrısı sezon finali gündemde! Üzen haber

NOW’ın Most Productions imzalı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi yeni sezon için onay aldı. Şanlıurfa’da çekilen dizinin sezon final bölüm sayısı da belli oldu.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yeni bir değişiklik olmazsa başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisi 35. bölümde sezon arası verecek.

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 14 Mayıs'ta 32. bölümü ekrana gelecek olan sevilen dizi bayramda seyirciyle buluşmayacak.

Sezon finali ve öncesinde de ana kadroda ayrılıklar yaşanacak. Bu durum seyirciyi şaşırttı.