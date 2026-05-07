Halef: Köklerin Çağrısı 31. bölüm 2. fragman izle! Hamam sahnesi tepki çekti

Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam 31. bölümüyle ekrana gelecek. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman seyirciyi yine isyan ettirdi.

Perşembe akşamlarına damga vuran fenomen dizideki hamam sahnesi 'yeter artık' dedirtti. Dizinin yeni bölüm fragmanında Sultan karakterinin hamamda Yıldız'a şiddet uyguladığı görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

O sahneler daha yayınlanmadan seyircinin tepkisini çekti. İzleyiciler; 'Yıldızın başına gelmeyen başka ne kaldı acaba', 'Şu kızın yüzü gülmek bilmedi gerçekten yeter artık', 'Ya yeter bu Yıldız'a yapılan şiddet artık', 'Sultan Allah seni bildiği gibi yapsın' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 31. BÖLÜM ÖZETİ:

Hicran’ı kaybetmenin acısını derinden yaşayan Aşır’ın, Akif’i de uçurumdan atmasıyla iki konakta da gerilim artar. Akif’ten sonra Aşır’ın hedefinde bu kez babası Ziyan Ağa vardır. Serhat’la birlikte onunla hesaplaşmaya kararlıdırlar.

Ziyan Ağa’nın eski gücüne kavuşmasını isteyen Melek ise onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın yaptıklarını öğrendiğinde dengeler değişir. Ziyan Ağa, Melek’in kendisini korumaya devam etmesi için ona çok önemli bir sır verir. Bu sır, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.

Yıldız, Melek’in Ziyan’dan öğrendiği sırla sarsılmışken, annesi Ayten’in onun hakkındaki düşüncelerini ve Kenan’la birlikte kurduğu planı da öğrenince ikinci bir yıkım yaşar. Yıldız, tüm bu yaşananların içinden nasıl çıkacaktır?