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Halit Ergenç'in Kral Kaybederse dizisindeki saçları konuşuluyor! Kral Kaybederse Kenan gerçekte kim?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu merak edildi. Dizinin ilk bölümünde Kenan karakterine hayat veren Halit Ergenç'in saçları ise gündem oldu. Oyuncu dizi için saç mı ektirdi?

Halit Ergenç'in Kral Kaybederse dizisindeki saçları konuşuluyor! Kral Kaybederse Kenan gerçekte kim?

Halit Ergenç, Kral Kaybederse dizisinde önemli bir değişikliğe imza attı. Başrol oyuncusu Halit Ergenç'in yeni imajı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Dizide Kenan Baran karakterine hayat veren Halit Ergenç'in saçları ise özellikle dikkat çekti.

HALİT ERGENÇ SAÇ MI EKTİRDİ?

Halit Ergenç’in saç ekimi yaptırmadığı veya saç ekimi işlemi uygulamadığı biliniyor. Ancak sosyal medyada, ünlü oyuncunun peruk veya protez saç kullandığı iddiaları gündeme geldi. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, Halit Ergenç’in protez saç kullandığı düşünülüyor.

Seyirciler ise bu görüntüden rahatsız. Ergenç'in saçlarının çok belirgin olduğunu söyleyen seyirciler bu imajı beğenmedi.

KRAL KAYBEDERSE KENAN GERÇEK Mİ?

Halit Ergenç'in canlandırdığı Keran Baran'ın gerçekte kim olduğu da merak edildi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide anlatılan hikayenin gerçek olaylardan esinleyerek yazıldığı bilinse de Kenan'ın gerçekte kim olduğu bilinmiyor.

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Kral Kaybederse ilk bölümden tepki çekti! Ünlü oyuncunun rolü ve yaşı gündemde Kral Kaybederse ilk bölümden tepki çekti! Ünlü oyuncunun rolü ve yaşı gündemde

Kenan Baran hakkındaki bilgiler şöyle:

Gücün ve ihtişamın simgesi… Her istediğine, istediği anda sahip olabileceğine inanan, varoluşuyla herkesi ama özellikle kadınları baştan çıkarmasını çok iyi bilen bir kral… Beğenilmek ve kazanmak hayattaki tek amacı. Peki ya kaybetmek? Onun sözlüğünde böyle bir kelime yok. Oysa henüz kendisi bile farkında olmasa da, krallığının sıkı sıkıya örülmüş duvarları arasında kaybetmekten korkan küçük bir çocuk saklı...

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Halit Ergenç Kral Kaybederse
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