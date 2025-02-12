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  4. Kral Kaybederse'de Fadi rolündeki Merve Dizdar sosyal medyada tepki çekti! Merve Dizdar'ın gerçek yaşı merak edildi

Kral Kaybederse'de Fadi rolündeki Merve Dizdar sosyal medyada tepki çekti! Merve Dizdar'ın gerçek yaşı merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 07:17
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kral Kaybederse ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kral Kaybederse dizisinde Fadi rolündeki Merve Dizdar'ın üniversite öğrencisini oynaması sosyal medyada eleştirildi.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi sosyal medyayı salladı.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Gerçek bir hikaye olup olmadığı merak edilen Kral Kaybederse dizisinde başarılı ve kibirli bir adamın hayatındaki çarpıcı değişimi ele alıyor. Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte, onu bekleyen büyük değişim izleyiciye dramatik ve etkileyici bir şekilde aktarılacak.

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Kral Kaybederse dizisi gerçek mi? Konusu gündemde Kral Kaybederse dizisi gerçek mi? Konusu gündemde

Kral Kaybederse başrollerinden Merve Dizdar ilk bölümün ardından sosyal medyanın diline düştü. Dizide üniversite öğrencisi Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar'ın gerçek yaşı gündem oldu ve bu rolde yer alması eleştirildi.

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MERVE DİZDAR'IN GERÇEK YAŞI

Gerçek yaşı 38 olan Merve Dizdar X’te TT olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, “Piyasada genç oyuncu yokmuş gibi bu neyin zorlaması ya da sebep ne insan sormadan edemiyor” yorumlarında bulundu. Bazı seyirciler ise Dizdar'ı savunarak "Sizin derdiniz Merve Dizdar yaş değil" yorumlarında bulunarak oyuncuyu savundu.

İşte öne çıkan yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar Gülseren Budayıcıoğlu
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