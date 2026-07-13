Haluk Levent gözaltına alındı Yeşim Salkım patladı! "Daha çok şey duyacaksınız çok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları ise gündemde.

Peş peşe gelen iddialar sonrası Yeşim Salkım da sessiz kalamadı. "Deprem zamanı kendimi paraladım" diyen Yeşim Salkım fena patladı.

"KARA PARA, KUMAR, UYUŞTURUCU..."

Yeşim Salkım'ın iddiaları ve ifadeleri şöyle:

"Siz niye her gördüğünüz sakallıyı dedeniz sanıyorsunuz? Bu koşturmalar bu dernekler tehlikeli diyorum yok arkadaş! Sen nereden biliyorsun diyorlar! Bu camia benden sorulur hâlâ anlamadınız galiba! Hiç yanılmadım hiç de yanılmayacağım! Hepsinin ciğerini biliyorum! İster sağ ister sol çıkarı olmadıkça kolunu oynatmaz hiç biri ama diyorum ya ben SAYGI'dan susuyorum!!! Kendime SAYGI'dan!!!! Siz her iyiyim diyene elinizde tuzla koşmaya devam edin!

Daha çok şey duyacaksınız çok! İçlerinde hiçbiri doğru dürüst aile, eğitim almamış! Bakınca STAR diye büyütüyorsunuz! Kara para aklıyorlar, kumar oynuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar! Ama alkışa devam ne kadar kirli o kadar iyi! Ey Aziz Nesin büyük adam! Bizden ne köy olur ne de kasaba! Oyun devam."