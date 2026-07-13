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Uzak Şehir’in Meryem’i diziden ayrıldı mı? Ceren Moray rakip kanala gitti

Uzak Şehir’in Meryem’i Ceren Moray'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Ferit Kaya ve Alper Çankaya'nın da ayrıldığı dizide karar verildi. Ceren Moray, Uzak Şehir'den ayrılık rakip kanala gitti.

Uzak Şehir’in Meryem’i diziden ayrıldı mı? Ceren Moray rakip kanala gitti

Ağustos sonunda 3. sezon çekimlerine başlamaya hazırlanan Uzak Şehir dizisinde Meryem karakterlerinin hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Seyirci Meryem karakterinin de diziden ayrılması gerektiği yorumları yapıyordu. Ceren Moray için karar verildi.

Ceren Moray, Uzak Şehir dizisinden ayrıldı. Moray gelen projeleri değerlendirerek merakla beklenen Düğünümüz Var ile anlaştı.

Uzak Şehir’in Meryem’i diziden ayrıldı mı? Ceren Moray rakip kanala gitti 1

“Uzak Şehir” dizisinde Meryem rolüne hayat veren Ceren Moray, Eda Ece’nin Gözde Kutaygil karakterine hayat vereceği diziyle anlaştı.

“AYBÜKE” ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu “Aybüke” rolüne hayat verecek ve Nermin’in (Hatice Aslan) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Uzak Şehir’in Meryem’i diziden ayrıldı mı? Ceren Moray rakip kanala gitti 2

Dizide Binnur Kaya “Safiye”yi, Şevval Sam “Candan”ı, Nebahat Çehre “Feryal”ı, Yasemin Ergene ise “Selin”ı karakterlerini oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray Uzak Şehir
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