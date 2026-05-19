Kızılcık Şerbeti fragmanına tepki yağdı! "Fikirler tükenmiş"

Show TV’nin, fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Cuma günü yayınlanacak sezon finali bölümünden yeni fragman geldi.

Yayınlanan tanıtımda; Salkım, şehir dışına taşınacak olan Nursema ve İlhami için veda yemeği düzenliyor. Herkesin bir araya geldiği davette Ömer’in, Hilal’le birlikte katıldığını gören Kıvılcım hayal kırıklığına uğruyor.

Ailesine veda ederek İlhami ile yola çıkan Nursema’nın ayrılmak istediğini açıklamasıyla büyük bir trafik kazası yaşanıyor. Aynı esnada Asil’in de kaza geçirmesi ile yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Tansiyonun düşmediği tanıtımda Çimen, Başak ve Salkım arasında çıkan büyük tartışma üzerine Nilay’ın feryatları Ünal köşkünde kopacak kıyametin habercisi oluyor.

ESKİ SEZON FİNALLERİ AKLA GELDİ

Ancak bu fragman seyirciyi pek de memnun etmedi. Seyirci sezon finalindeki sahneleri geçmiş sezon sahnelerine benzetti. 1. sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sahnesi bu kez Nursema ve İlhami'ye yazılırken ayrıca 2. sezon finalinde Görkem'in ve 3. sezon finalinde Nilay'ın balkondan düşme sahnesini bu kez Salkım yaşıyor.

Sosyal medyada "Fikirler tükenmiş herhalde", "Dalga mı geçiyorlar", "Ne balkon sevdasıymış", "Yaratıcı fikir yok" tepkileri yer aldı.