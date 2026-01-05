MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım

Zuhal Olcay Haluk Bilginer tarafından ihanete uğramasına dair uzun yıllar sonra neler hissettiğini anlattı. "Haluk seni boynuzladı!" sözleri üzerine Zuhal Olcay itiraf etti.

"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım

1992 yılında nikah masasına oturan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 2004 yılında ihanet sebebiyle boşandı. Aşkın Nur Yengi ile anılan Haluk Bilginer o dönem konuşuldu.

Zuhal Olcay son olarak İzzet Çapa’nın, Youtube programına katıldı ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Çapa programda açık davrandı ve “Haluk seni boynuzladı; ne hissettin?” ifadelerini kullandı.

"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım 1

"TAM OLARAK BU"

Bunun üzerine Zuhal Olcay "Tam olarak! Bundan daha güzel açıklayıcı bir cümle olamazdı" dedi. Olcay o süreçte yaşadıklarına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım 2

"Gerçekten çok üzüldüm, çok yaralandım. Şimdi baktığımda 'keşke o kadar üzülmeseymişim' diyorum. Depresyona girdim. Fakat zaman içinde geçiyor tabii her şey geçiyor ve yerini yerini böyle şey kuru saman gibi bir şeye bırakıyor. Aslında bu da ilginç biliyor musun? Yani o kadar acı çektiğin, o kadar kendini kahrettiğin, o kadar üzüldüğün bir şey zaman içinde saman gibi."

"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım 3

Zuhal Olcay ayrılık sonrasında depresyondan kolay kurtulamadığını anlatarak "Bir hafta hiç yıkanmadım, komedi filmleri izledim. İlaçlarımı aldım. 2 sene sürdü" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü ve ünlü fenomen gözaltına alındı Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Zuhal Olcay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.