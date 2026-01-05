"Haluk seni boynuzladı!" deyince Zuhal Olcay itiraf etti: Bir hafta hiç yıkanmadım

1992 yılında nikah masasına oturan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 2004 yılında ihanet sebebiyle boşandı. Aşkın Nur Yengi ile anılan Haluk Bilginer o dönem konuşuldu.

Zuhal Olcay son olarak İzzet Çapa’nın, Youtube programına katıldı ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Çapa programda açık davrandı ve “Haluk seni boynuzladı; ne hissettin?” ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK BU"

Bunun üzerine Zuhal Olcay "Tam olarak! Bundan daha güzel açıklayıcı bir cümle olamazdı" dedi. Olcay o süreçte yaşadıklarına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok üzüldüm, çok yaralandım. Şimdi baktığımda 'keşke o kadar üzülmeseymişim' diyorum. Depresyona girdim. Fakat zaman içinde geçiyor tabii her şey geçiyor ve yerini yerini böyle şey kuru saman gibi bir şeye bırakıyor. Aslında bu da ilginç biliyor musun? Yani o kadar acı çektiğin, o kadar kendini kahrettiğin, o kadar üzüldüğün bir şey zaman içinde saman gibi."

Zuhal Olcay ayrılık sonrasında depresyondan kolay kurtulamadığını anlatarak "Bir hafta hiç yıkanmadım, komedi filmleri izledim. İlaçlarımı aldım. 2 sene sürdü" dedi.