Hande Baladın ve Onuralp Bitim sevgili mi?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Baladın'ın sevgilisi merak ediliyor. Patronlar Dünyası'nda yer alan iddiaya göre; Hande Baladın başarılı basketbolcusu Onuralp Bitim ile yeni bir aşka yelken açtı.

Gündemi gelen bu söylentilerin kaynağı ise geçtiğimiz akşama dayanıyor. İkilinin, İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yer alan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu buluşmanın oldukça samimi bir atmosferde geçtiği konuşuluyor. İddialara göre ünlü sporcular, baş başa yedikleri yemeğin ardından caddede uzun bir yürüyüş yaparak geceyi birlikte tamamladı.