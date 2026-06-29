MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hande Baladın ve Onuralp Bitim sevgili mi?

Fenerbahçe'de oynayan Hande Baladın ve Onuralp Bitim'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin Bağdat Caddesi'nde yer alan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği iddia edildi.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim sevgili mi?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Baladın'ın sevgilisi merak ediliyor. Patronlar Dünyası'nda yer alan iddiaya göre; Hande Baladın başarılı basketbolcusu Onuralp Bitim ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim sevgili mi? 1

Gündemi gelen bu söylentilerin kaynağı ise geçtiğimiz akşama dayanıyor. İkilinin, İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yer alan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği iddia edildi.

Hande Baladın ve Onuralp Bitim sevgili mi? 2

Çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu buluşmanın oldukça samimi bir atmosferde geçtiği konuşuluyor. İddialara göre ünlü sporcular, baş başa yedikleri yemeğin ardından caddede uzun bir yürüyüş yaparak geceyi birlikte tamamladı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi yorum yağdı! "Tam bir romantik komedi"Yeni bölüm öncesi yorum yağdı! "Tam bir romantik komedi"
"Kıramıyorum" demişti! 7. kez evlendi"Kıramıyorum" demişti! 7. kez evlendi

Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Yüksel Yıldırım ateş püskürdü! "Ağzını burnunu kırardım"

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.